Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений во время пандемии

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что «своим поведением» россияне «не заслужили» послабления ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ни о каком выходе на плато не может быть и речи. Плато — все еще мечта», — написал Киселев. По его словам, если количество заболевших будет расти с той же скоростью, с какой оно растет сейчас, к воскресенью в России будет зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения.

По мнению ведущего, в сложившейся ситуации виноваты россияне. «Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений», — заявил он. Киселев также назвал необходимым введение более жестких карантинных мер.

В конце марта Киселев высказался о необходимости армейского патрулирования российских улиц из-за распространения коронавируса. По его мнению, оно было необходимо из-за несознательности российских граждан — на добровольное соблюдение ими самоизоляции у ведущего не было надежды.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.