Киселев увидел шанс для оппозиции из-за коронавируса

Распространение коронавируса в России может стать шансом для оппозиции, поскольку так можно проявить ответственность и общность с народом. Такое мнение выразил гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале.

«Коронавирус — шанс для нашей оппозиции. Шанс поучаствовать в общем деле, где политические разделения неуместны», — написал журналист. По его оценке, пока инициатива исходит от правительства.

«И власти есть, что предъявить. Россия на общемировом фоне выглядит очень прилично», — считает Киселев. Он напомнил, что Россия первой закрыла границу с Китаем, а также то, что количество зараженных в РФ намного ниже, чем в Европе и США.

По его словам, Россия демонстрирует впечатляющую устойчивость, однако это вовсе не значит, что стране ничего не грозит, поскольку пик испытания еще впереди. «Мы вновь столкнемся с истериками, с обличительным пафосом и позицией "чем хуже, тем лучше"», — заявил Киселев.

По данным на 16 марта, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. За сутки цифра выросла на 30. В связи с риском распространения вируса, правительство РФ приняло решение ограничить въезд гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!