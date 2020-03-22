Киселев высказался об армейском патрулировании улиц из-за коронавируса

Телеведущий Дмитрий Киселев высказался о необходимости армейского патрулирования российских улиц из-за распространения коронавируса. Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, только военные могут гарантировать соблюдение правил «жесткого карантина». «Армию любят. Армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать», — объяснил Киеслев.

Он подчеркнул, что патрулирование на улицах необходимо из-за несознательности российских граждан, поэтому на добровольное соблюдение ими самоизоляции «надежды нет».

Материалы по теме «Всех проверить просто физически невозможно» Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист

Ранее источник РИА Новости в правительстве предупредил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России. По его словам, в настоящее время скорость распространения инфекции в стране математически соответствует той, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции. Однако у России есть запас времени, чтобы принять жесткие меры и успешно сдерживать коронавирус.

По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. В России 306 зараженных, из них большинство находятся в Москве. В связи с угрозой распространения вируса все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. Под наблюдение попали более 50 тысяч россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!