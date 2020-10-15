Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против шести россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, а также одного научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Уточняется, что, помимо Бортникова, под санкции подпали начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках замораживаются.

Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) — с ним европейским предпринимателям запрещено поддерживать любые отношения.