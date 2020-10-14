В России отреагировали на возможные санкции ЕС против главы ФСБ из-за Навального

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал данные о возможных санкциях Евросоюза против шестерых россиян, в том числе главы ФСБ Александра Бортникова из-за ситуации с Алексеем Навальным. В беседе с журналистами парламентарий выразил мнение, что это очередная попытка ЕС под надуманным предлогом подвести под ограничения тех, кто под них не попал ранее, передает РИА Новости.

«Это достойнейшие люди, все, кто рядом с президентом России, — отреагировал Слуцкий. — Механика простая, механика деструктивная, лживая, бредовая». Он добавил, что в случае введения санкций, российские власти ответят зеркально. По мнению депутата, ситуация вокруг Навального и очередная санкционная истерия в адрес России разводят Москву и Брюссель по разные стороны от здравого смысла.

«Разделяю здоровый пессимизм министра иностранных дел России на предмет развития сотрудничества с институтами ЕС», — сказал депутат, добавив, что Москва всегда выступала за равноправное сотрудничество при соблюдении взаимных обязательств.

14 октября американской газете The New York Times от трех европейских чиновников стало известно о планах ЕС ввести санкции против шестерых россиян. Помимо Бортникова в списке, в частности, значатся заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Ограничения хотят ввести также против разработчиков «Новичка». Это вещество, которое, как утверждается, было обнаружено в организме Навального.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ Москвы на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.