Появилась версия спецслужб Германии о причинах интоксикации Навального

Интоксикация Алексея Навального могла произойти после попадания отравляющего вещества группы «Новичок» в чай, который он пил в томском аэропорту. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах Германии.

По словам собеседника издания, вероятно, яд в виде порошка был растворен в горячем напитке оппозиционера. Однако эксперты также не исключают версию двойного контакта Навального с отравляющим веществом.

«Немецкие ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента "Новичок" в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой (…) Это может означать, что господин Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды», — отмечает The New York Times.

Версия немецких спецслужб противоречит данным, которые приводит сам Навальный. По его мнению, отравление могло произойти от контакта с ядом на одежде. «То есть если бы я выпил это, съел или вдохнул, то я бы, конечно, отбросил кони за полчаса, за час», — заявил он в интервью журналисту Юрию Дудю.

Ранее сообщалось, что Европейский союз введет санкции из-за ситуации с Навальным против шестерых россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова. Также в санкционном списке, по словам источников, — заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре россиянина выписали.