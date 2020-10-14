Стало известно о санкциях против директора ФСБ из-за Навального

Европейский союз (ЕС) введет санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным против шестерых россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом стало известно американской газете The New York Times.

Также в санкционном списке, по словам трех европейских чиновников, значатся заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, ЕС собирается ввести ограничения в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий, пишет издание. По мнению западных спецслужб, именно на этом предприятии было разработано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое, как утверждается, было обнаружено в организме Навального.

The New York Times уточняет, что список был утвержден в среду, 14 октября, а будет официально принят утром 15 октября.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ Москвы на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что применение санкционной политики и высылки российских дипломатов указывают на хорошее отношение европейских стран к США и Великобритании. По его словам, такие жесты также демонстрируют податливость влиянию Вашингтона, пытающегося помешать европейским странам наладить сотрудничество с Россией по целому ряду сфер.