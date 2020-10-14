Германия задумалась о введении санкций против разработчиков «Новичка»

Германия задумалась о введении санкций против разработчиков отравляющего вещества «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости.

Санкции ЕС, согласованные по делу Алексея Навального, введут против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Помимо этого, индивидуальные меры коснутся сотрудников силовых структур России.

Конкретные имена из санкционного списка не сообщаются. При этом уже известно, что санкции будут включать запрет на въезд в страны ЕС и ограничения на экономическую активность.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

13 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уведомил Сергея Лаврова о вводе санкций из-за ситуации с российским оппозиционером. Он уточнил, что ограничения затронут тех, кто, по мнению стран объединения, причастен к инциденту. Он также призвал Москву провести расследование.

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