Лавров пообещал ответить на санкции из-за Навального

Москва зеркально ответит на введение ЕС санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Интерфакс».

«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика», — пояснил глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что применение санкционной политики и высылки российских дипломатов указывают на хорошее отношение европейских стран к США и Великобритании. Глава МИД добавил, что такие жесты также демонстрируют податливость влиянию Вашингтона, пытающегося помешать европейским странам наладить сотрудничество с Россией по целому ряду сфер.

Ранее министр назвал ситуацию с Навальным поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны западных стран. Он добавил, что если бы не произошел этот инцидент, западные партнеры «придумали бы что-то еще».

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

13 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уведомил Сергея Лаврова о вводе санкций из-за ситуации с российским оппозиционером. Он уточнил, что ограничения затронут тех, кто, по мнению стран объединения, причастен к инциденту. Он также призвал Москву провести расследование.