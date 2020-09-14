Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

Ситуация с госпитализацией Алексея Навального может использоваться западными странами как повод для усиления санкционного давления на Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала RTVI. Об этом пишет РИА Новости.

Политик подчеркнул, что западные партнеры «перешли все приличия и рамки разумного». «Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал он.

Лавров сообщил, что еще в день госпитализации оппозиционера российской Генпрокуратурой был направлен запрос Германии об оказании правовой помощи по делу Навального. Однако российская сторона до сих пор не получила ответа.

Ранее министр пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального. «Принцип взаимности в международных делах никто не отменял <...> Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — отметил Лавров.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

На данный момент в отношении России действует ряд санкций, которые ЕС, США и ряд других стран ввели из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.