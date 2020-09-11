Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тот факт, что все те, кто сопровождал Алексея Навального в его поездке перед экстренной госпитализацией в Омске, начинают перебираться в Германию, наводит на определенные мысли. Его слова передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не нравится, когда ей извне пытаются диктовать, как расследовать ситуацию с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.