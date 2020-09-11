Кремль ответил на требования из-за рубежа по ситуации с Навальным

России не нравится, когда ей извне пытаются диктовать, как расследовать ситуацию с Алексеем Навальным. Так на требования из-за рубежа ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 11 сентября.

«Нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего начинать», — сказал Песков.

При этом он не исключил, что правоохранительные органы России направят в ФРГ дополнительные запросы по ситуации с предполагаемым отравлением Навального.