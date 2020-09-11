Россия отправит дополнительный запрос в Германию по ситуации с Навальным

МВД России отправит дополнительный запрос в Германию по ситуации с Алексеем Навальным. Сообщение пресс-службы министерства публикует РИА Новости.

Отмечается, что дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии готовится в связи с информацией о выходе Навального из комы. Он будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей и эксперта при проведении следственных действий с Навальным, врачами и экспертами.

В частности, разрешение даст возможность российской стороне присутствовать при получении объяснений и задавать уточняющие вопросы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.