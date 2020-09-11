Россия заявила об отсутствии оснований для расследования инцидента с Навальным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН порассуждал о виновных в инциденте с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, все произошедшее наводит на мысли о «какой-то грязной постановочной игре». Небензя отметил, что, скорее всего, к данному инциденту причастен тот, кому это выгодно.

Российский дипломат также рассказал об отсутствии у России оснований начинать расследование в отношении произошедшего с Навальным, так как российские врачи не нашли в его крови никаких следов химического оружия. Он добавил, что Германия не предоставила доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении преступления.

Небензя на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому оружию также заявил, что Россия больше остальных заинтересована в том, чтобы прояснить ситуацию с Алексеем Навальным.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.