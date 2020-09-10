США подняли тему Навального на заседании Совбеза ООН

Представитель постпредства США при ООН Черит Норман Шале подняла тему произошедшего с Алексеем Навальным на заседании Совбеза ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Американский дипломат заявила, что США глубоко обеспокоены выводами Германии об отравлении Навального ядом группы «Новичок». Она призвала Россию к полной транспарентности и наказанию всех виновных за данный инцидент. Шале также подчеркнула необходимость сотрудничества России с мировым сообществом в расследовании дела Навального.

Ранее постоянный представитель США при ООН Кей Бейли Хатчисон рассказала о том, что российским властям необходимо расследовать произошедшее с Алексеем Навальным, если они хотят, чтобы страну и дальше воспринимали всерьез. Дипломат также призвала западные страны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила «дестабилизирующие действия».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы, после чего Навального перевезли в Германию.