Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с госпитализированным Алексеем Навальным актуальной проблемой Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на мероприятии к 30-летней годовщине объединения Германии, Меркель перечислила проблемы, которые она считает актуальными для Европы. Среди них — события вокруг Навального и пожары в греческом лагере беженцев «Мория». При этом Меркель добавила, что у каждого поколения свои вызовы.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике «Шарите», полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели 7 сентября. Известно, что он вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации, а его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.

В лагере «Мория» два дня подряд возникал пожар, в результате как минимум 3,5 тысяч человек остались без крова. Согласно ряду публикаций в СМИ, первый поджог произошел в ходе волнений мигрантов. Они были вызваны объявлением о том, что 35 человек в лагере заражены коронавирусом, после чего их попробовали изолировать. Некоторые из инфицированных отказались, а другие попытались покинуть лагерь.

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