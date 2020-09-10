Навальный окончательно пришел в сознание

Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике «Шарите», полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели 7 сентября. По данным издания Der Spiegel, он вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации, а его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации».
Официально клиника эти данные не публиковала: после вывода россиянина из комы было принято решение обнародовать их только с его согласия.
В связи с тем, что Навальный пришел в себя, было увеличено число сотрудников полиции, охраняющих «Шарите», пишет Der Spiegel. Отмечается, что это сделано ради обеспечения безопасности, поскольку он может начать принимать больше посетителей. В то же время представители больницы эти данные не подтвердили, а в полиции Берлина комментировать отказались.
В Германии заявили о спасении Навального омскими врачами
Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники ранее написала об уверенности Берлина в том, что жизнь Навальному спасли омские врачи и пилоты самолета. «То, что он еще жив, говорят в Берлине, было связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, аварийно посадившего машину, а также врачей в Омске», — писало издание.
В то же время немецкие власти считают, что Навального отравили запрещенным веществом из группы «Новичок». Такой вывод был сделан на основе обследований: сообщалось, что его обнаружили после токсикологического теста в специальной лаборатории бундесвера. Канцлер Германии Ангела Меркель после этого заявила, что результаты исследований не вызывают сомнений, а Навального якобы «хотели заставить замолчать».
При этом российские специалисты с выводами немецких коллег не согласны. После того как блогеру стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, где мужчину обследовали. Тогда в организме Навального не нашли ядов, и врачи исключили отравление. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса.
Версию о новом типе «Новичка» отвергли
Die Zeit в своем материале также заявила о якобы новой версии «Новичка», неизвестной ранее. Именно она, по мнению журналистов, привела к интоксикации Навального.
Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк считает, что такие заявления «чушь собачья абсолютно». По его словам, Навальный не мог отравиться никаким из нервно-паралитических веществ класса «Новичок», поскольку у него не было симптомов интоксикации им.
Ринк уточнил, что главный симптом поражения «Новичком» — это смерть.
Германия отказалась передавать России данные по делу Навального
Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц вечером 9 сентября заявила, что Берлин сейчас не видит условий, при которых должен передавать России доказательства. В то же время немецкие власти направили результаты проб россиянина в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которую входит и Россия. Такое решение Германия обосновывает тем, что отравление «Новичком» попадает под нарушение соглашения о химическом оружии.
Фиц также призвала Москву предоставить дополнительную информацию об инциденте с госпитализированным в «Шарите» россиянином. Берлин до этого также призывал российское правительство отреагировать на сведения об отравлении.
Россия ждет от Германии официального ответа вместо политических заявлений
В российском МИД заявили, что если Берлин не ответит на российский запрос по ситуации с Навальным, это будет расцениваться как отказ Германии от установления истины произошедшего.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами. Он напомнил, что Берлин не отвечал на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировал на любые напоминания об этом.
В российском МИД неоднократно подчеркивали, что не увидели убедительных доказательств в заявлениях из Берлина, а заявления о «Новичке» не подкреплены фактами. В ведомстве также указывают, что до сих пор не получили официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному. В нем, в частности, российская сторона запросила у немецких специалистов результаты анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.