Навальный окончательно пришел в сознание

Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике «Шарите», полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели 7 сентября. По данным издания Der Spiegel, он вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации, а его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации».

Медики при этом сообщили, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов. Отмечается, что психически он уже восстановился практически полностью

Официально клиника эти данные не публиковала: после вывода россиянина из комы было принято решение обнародовать их только с его согласия.

В связи с тем, что Навальный пришел в себя, было увеличено число сотрудников полиции, охраняющих «Шарите», пишет Der Spiegel. Отмечается, что это сделано ради обеспечения безопасности, поскольку он может начать принимать больше посетителей. В то же время представители больницы эти данные не подтвердили, а в полиции Берлина комментировать отказались.

В Германии заявили о спасении Навального омскими врачами

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники ранее написала об уверенности Берлина в том, что жизнь Навальному спасли омские врачи и пилоты самолета. «То, что он еще жив, говорят в Берлине, было связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, аварийно посадившего машину, а также врачей в Омске», — писало издание.

В то же время немецкие власти считают, что Навального отравили запрещенным веществом из группы «Новичок». Такой вывод был сделан на основе обследований: сообщалось, что его обнаружили после токсикологического теста в специальной лаборатории бундесвера. Канцлер Германии Ангела Меркель после этого заявила, что результаты исследований не вызывают сомнений, а Навального якобы «хотели заставить замолчать».

При этом российские специалисты с выводами немецких коллег не согласны. После того как блогеру стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, где мужчину обследовали. Тогда в организме Навального не нашли ядов, и врачи исключили отравление. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

Версию о новом типе «Новичка» отвергли

Die Zeit в своем материале также заявила о якобы новой версии «Новичка», неизвестной ранее. Именно она, по мнению журналистов, привела к интоксикации Навального.

Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк считает, что такие заявления «чушь собачья абсолютно». По его словам, Навальный не мог отравиться никаким из нервно-паралитических веществ класса «Новичок», поскольку у него не было симптомов интоксикации им.

Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет Леонид Ринк

Ринк уточнил, что главный симптом поражения «Новичком» — это смерть.

Германия отказалась передавать России данные по делу Навального

Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц вечером 9 сентября заявила, что Берлин сейчас не видит условий, при которых должен передавать России доказательства. В то же время немецкие власти направили результаты проб россиянина в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которую входит и Россия. Такое решение Германия обосновывает тем, что отравление «Новичком» попадает под нарушение соглашения о химическом оружии.

Фиц также призвала Москву предоставить дополнительную информацию об инциденте с госпитализированным в «Шарите» россиянином. Берлин до этого также призывал российское правительство отреагировать на сведения об отравлении.

Россия ждет от Германии официального ответа вместо политических заявлений

В российском МИД заявили, что если Берлин не ответит на российский запрос по ситуации с Навальным, это будет расцениваться как отказ Германии от установления истины произошедшего.

Москва предупредила, что отказ передать материалы по делу будет воспринят как грубая враждебная провокация против России

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами. Он напомнил, что Берлин не отвечал на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировал на любые напоминания об этом.

В российском МИД неоднократно подчеркивали, что не увидели убедительных доказательств в заявлениях из Берлина, а заявления о «Новичке» не подкреплены фактами. В ведомстве также указывают, что до сих пор не получили официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному. В нем, в частности, российская сторона запросила у немецких специалистов результаты анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.