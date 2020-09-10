Около клиники с Навальным усилили охрану

Число сотрудников полиции, охраняющих немецкую клинику «Шарите», где лежит Алексей Навальный, увеличено. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, управление уголовной полиции Берлина усилило меры контроля и отправило больше сотрудников к клинике. Правоохранительные органы пошли на такой шаг из-за вероятного увеличения числа посетителей: ранее россиянину стало лучше.

Между тем сами представители больницы не подтвердили информацию РИА Новости об усилении охраны вокруг нее. Пресс-служба полиции Берлина пообещала ТАСС позже дать официальный комментарий.

Ранее стало известно, что Алексей Навальный полностью пришел в себя, после того как его вывели из медицинской комы. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня блогеру оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве, в свою очередь, заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.

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