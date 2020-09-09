В Германии указали на спасших жизнь Навальному омских врачей

Берлин считает, что жизнь Алексею Навальному спасли омские врачи и пилоты самолета, которые совершили экстренную посадку. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники.

«То, что он еще жив, говорят в Берлине, было связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, аварийно посадившего машину, а также врачей в Омске», — пишет издание.

Как уточняет Die Zeit, Берлин не считает вероятным, что на территории России действовали иностранные спецслужбы. Такой вариант «немыслим» в условиях того, что за Навальным велась постоянная слежка.

Ранее Германия отказалась передавать России доказательства по делу Навального. Отмечается, что Берлин передал результаты проб Навального ОЗХО, куда входит Россия. Германия поступила таким образом из-за того, что отравление «Новичком» попадает под нарушение соглашения о химическом оружии.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из комы.