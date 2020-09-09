Германия отказалась передавать России доказательства по делу Навального

Германия не видит условий, при которых она должна передавать России доказательства по делу Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Мартину Фиц.

Отмечается, что Берлин передал результаты проб Навального ОЗХО, куда входит Россия.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами по делу госпитализированного Алексея Навального. Он напомнил, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировала на любые напоминания об этом. Россия ждет ответа на запрос о результатах анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы. В Москве не раз заявляли, что ждут официального ответа на запрос российской Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

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