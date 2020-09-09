Германия рассказала о судьбе российского запроса по Навальному

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал о судьбе запроса, который Россия направила в Берлин из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

После визита в МИД России он рассказал, что запрос уже несколько дней назад передан федеральным правительством в компетентные органы юстиции Германии. Также он отметил, что ситуация с Навальным не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня.

На встрече в российском внешнеполитическом ведомстве фон Гайр изложил «однозначную позицию» Германии по случившемуся: «господин Навальный стал жертвой совершенного в России преступления, в ходе которого было применено разработанное в России нервно-паралитическое отравляющее вещество группы "Новичок", что подтверждается лабораторными исследованиями». Немецкий посол также потребовал от России объяснений по данному инциденту.

По словам посла, в связи «с использованием запрещенного химического вещества» также была проинформирована и вовлечена в процесс расследования обстоятельств дела Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая осуществляет надзор над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и участницей которой также является Россия.

Ранее в российском МИД заявили, что если Берлин не ответит на российский запрос по ситуации с Алексеем Навальным, это будет расцениваться как отказ Германии от установления истины произошедшего. Москва предупредила, что отказ передать материалы по Навальному будет воспринят как грубая враждебная провокация против России.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы. В Москве не раз заявляли, что ждут официального ответа на запрос российской Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.