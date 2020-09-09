Разработчик «Новичка» назвал возможное вещество из дела Навального

Один из разработчиков нервно-паралитических веществ класса «Новичок», доктор химических наук Вил Мирзаянов определил возможное вещество из дела Алексея Навального. Интервью с ученым опубликовано на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Мирзаянова, Навальный, скорее всего, впал в кому из-за воздействия вещества группы «Новичок» под кодовым названием А-242. «Это твердое вещество, оно гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии (для предполагаемого отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — прим. «Ленты.ру»), его нужно порядка десяти миллиграммов, чтобы убить человека», — сказал он.

Также ученый назвал вероятный путь попадания яда в организм Навального. По словам Мирзаянова, отравляющее вещество, скорее всего, поступило в жидкости. Этот вид яда медленно разлагается в организме человека, поэтому, если расчет был на то, что через какое-то время его концентрация упадет до уровня, когда вещество невозможно будет определить, то это оказалось ошибочным, считает он.

8 сентября главный токсиколог Омской области Александр Сабаев описал последствия для Навального в случае попадания «Новичка» в организм. По его словам, если бы это произошло, то пациент скончался бы в первые несколько часов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок», призвав российское правительство отреагировать на эту информацию. В Москве заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии. 7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из комы.