Омский врач дал прогноз по состоянию Навального

Прогноз после лечения Алексея Навального благоприятный, но сложно сказать, как на его состояние повлияет искусственная кома. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает РИА Новости.

Сабаев сказал, что не может дать точную оценку, так как ему неизвестно текущее состояние оппозиционера.

Ранее Сабаев заявил, что если бы в организм Навального попало фосфорорганическое соединение веществ из группы «Новичок», он бы умер в первые несколько часов. По его словам, к такому состоянию пациента привел не «Новичок», потому что следов отравления нет. Токсиколог также назвал фантастикой диагноз, который поставили оппозиционеру врачи берлинской клиники «Шарите».

Похожую точку зрения высказал один из разработчиков «Новичка», российский ученый Леонид Ринк. По его словам, выход Навального из комы подтверждает, что его состояние не связано с попаданием в организм вещества из группы «Новичок». Ринк подчеркнул, что вещество разрабатывали как полную альтернативу ядерному оружию и у него стопроцентная летальность.

2 сентября в правительстве ФРГ впервые рассказали, что военные токсикологи выявили в организме Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок», призвав российское правительство отреагировать на эту информацию. В Москве заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии. 7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из комы.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.