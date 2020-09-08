Врач описал последствия для Навального в случае попадания «Новичка» в организм

В случае попадания в организм Алексея Навального фосфорорганического соединения веществ из группы «Новичок» он скончался бы в первые несколько часов. Такие последствия описал главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, передает РИА Новости.

По его словам, причиной состояния Навального «стал однозначно не "Новичок"», поскольку «следов отравления нет». Поставленный в Германии диагноз врач назвал «фантастикой».

«Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно [отравление] было, он погиб бы в первые часы», — приводит слова Сабаева ТАСС.

Ранее с аналогичным заявлением выступил один из разработчиков «Новичка», российский ученый Леонид Ринк. Он сказал, что что «Новичок» разрабатывался как полная альтернатива ядерному оружию, в связи с чем вещество имеет стопроцентную летальность. У Навального же, по его словам, симптомов отравления не было.

2 сентября в правительстве ФРГ впервые рассказали, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на эти данные. Москва же ждет ответа на запрос в немецкую прокуратуру. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с российским блогером Алексея Навального нет криминала.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.