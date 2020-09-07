Пригожин снова перечислил деньги на лечение Навального

Бизнесмен Евгений Пригожин снова перечислил деньги в берлинскую клинику «Шарите» (Charite), где находится на лечении Алексей Навальный. Об этом сообщила компания «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

Согласно сообщению, сумма перевода составляет миллион рублей. В «Конкорде» уточнили, что в клинике отчитались о получении предыдущего транша, и добавили, что нового должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления.

О первом переводе Пригожина берлинской клинике стало известно 31 августа. Тогда бизнесмен сообщил, что направит на лечение оппозиционера его же долг, выкупленный у компании «Московский школьник» — 107 117 рублей 70 копеек. Деньги, полученные от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратницы Навального Любови Соболь будут потрачены на благотворительность, уточнили в «Конкорде».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». 7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из комы.