Заслуженные врачи России поддержали обращение Рошаля к немецким медикам

Национальная ассоциация заслуженных врачей России поддержала инициативу Национальной медицинской палаты страны, с которой доктор Леонид Рошаль обратился к Врачебной палате Германии в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ассоциации.

Президент организации, заслуженный врач России Виктор Егоров отметил, что медицина всегда была вне политики, поскольку главное для докторов — здоровье пациента. «Как врач я поддерживаю Леонида Рошаля в предложении сотрудничества с немецкими коллегами. Врачи часто при необходимости привлекают зарубежных медспециалистов в сложных клинических случаях, это обычная многолетняя практика, в том числе, международная. Особенно это крайне важно в этой конкретной ситуации, когда мнения российских и немецких медиков расходятся, однозначно нужны прозрачность и общие усилия», — добавил он.

При этом Егоров заметил, что нельзя сбрасывать со счетов политические интересы сторонников Навального и желание использовать ситуацию против России. По его мнению, особенно настораживает поспешность, с которой жена оппозиционера Юлия Навальная высказалась против предложение Рошаля.

«Напоминаем также и то, что ни одного слова благодарности со стороны окружения Навального не дождались омские медики, которые оказали первую реанимационную помощь больному, находившемуся в тяжелом состоянии. На тот момент было сделано все необходимое, чтобы спасти ему жизнь. Однако вместо этого на врачей посыпались необоснованные обвинения», — заявил президент ассоциации.

Он также призвал отодвинуть в сторону политику и сделать ситуацию вокруг оппозиционера максимально прозрачной, «в которой не будет места беспочвенным домыслам».

Ранее 7 сентября врачебная палата Германии ответила на обращение Рошаля. Представитель организации пояснил, что обследование пациента можно провести только с разрешения его родственников.

В субботу, 5 сентября, Национальная медицинская палата России обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации. Известный российский педиатр Леонид Рошаль заявил, что судьба оппозиционера волнует многих, а совместная группа позволит «посмотреть основную причину состояния» пациента.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». 7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из комы.