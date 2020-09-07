В Германии ответили на запрос российских врачей по ситуации с Навальным

Новое обследование Алексея Навального можно провести только с разрешения его родственников. Так на запрос российских докторов ответила врачебная палата Германии, передает ТАСС.

«Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию», — заявили в организации, отметив, что не сомневаются в качестве медицинского обследования пациента в Германии.

В субботу, 5 сентября, Национальная медицинская палата России обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации. Известный российский педиатр Леонид Рошаль заявил, что судьба оппозиционера волнует многих, а совместная группа позволит «посмотреть основную причину состояния» пациента.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Навальный по-прежнему находится в коме.