В Германии рассказали о предположительных виновниках ситуации с Навальным

Предположительными виновниками ситуации с блогером Алексеем Навальным могут могут быть противники строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью с MDR Aktuell рассказал депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

«Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию», — заявил Гизи. По его словам, виновник понимал, что если обвинить в случившемся Россию, то это негативно скажется на отношениях между Москвой и Западом.

Гизи также добавил, что отказ Германии от строительства трубопровода «Северный поток-2» — это именно то, чего хотят добиться США.

Ранее кандидат на пост лидера правящей партии Германии Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству газопровода. Такие меры, по его мнению, должны последовать за предполагаемым отравлением Навального, в котором Берлин обвиняет Москву. Президент Чехии Милош Земан таким заявлениям удивился и отметил, что ничего общего у этих событий нет, а Германия давно договорилась с Россией о строительстве «Северного потока-2».

В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.