Президента Чехии удивили попытки связать «Северный поток-2» с Навальным

Президент Чехии Милош Земан удивился попыткам западных стран связать строительство «Северного потока-2» с ситуацией, которая произошла с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего общего у данного инцидента с газопроводом нет. «Германия и Россия договорились о его сооружении, это в интересах обеих стран», — сказал он.

Также Земан отметил, что инцидент с Навальным должен быть тщательно объяснен, это в интересах двух стран.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за продолжение строительства газопровода «Северный поток-2». «Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество», — заявил политик. Кречмер добавил, что инцидент с Алексеем Навальным «ужасен», однако сначала его надо расследовать, после чего можно будет делать выводы.

Также сообщалось, что в Германии предложили бойкотировать «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию. Это якобы необходимо из-за ситуации с Навальным, в которой Берлин обвиняет Москву.