ФРГ отреагировала на обвинения Захаровой в бездействии относительно Навального

Германия давно удовлетворила запрос о правовой помощи со стороны России касательно ситуации с блогером Алексеем Навальным. Таким образом на комментарий представителя МИД России Марии Захаровой отреагировал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD, его слова передает ТАСС.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. (...) И вообще нет никакой причины не одобрять его», — подчеркнул Маас. Он также отметил, что говорил это российскому послу в Германии, когда встречался с ним.

Глава МИД ФРГ добавил, что Навальный до сих пор проходит обследование в немецкой клинике Charite. Однако если Россия вышлет формальный запрос, Германия предоставит все данные.

Ранее Захарова обвинила Берлин в бездействии и в том, что он так и не дал ответа на запрос Генпрокуратуры, направленный 27 августа. Она отметила, что управление юстиции столицы ФРГ только изучает запрос, а добро на него даст только в случае необходимости и после консультации с федеральными органами.

В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.