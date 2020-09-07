Кремль заявил об ожидании «с нетерпением» данных Германии о лечении Навального

Москва «с нетерпением ожидает» данных о ходе лечения в берлинской клинике Алексея Навального, который впал в кому 20 августа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков уточнил, что в Кремле отметили заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о скорой передаче соответствующей информации российской стороне.

«Мы рассчитываем, что с учетом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы ее с нетерпением ожидаем», — сказал Песков.

6 сентября Хайко Маас заявил, что власти Германии одобрили запрос со стороны России о правовой помощи по делу Навального. Он также подчеркнул, что немецкое правительство обеспечило гражданину России максимально возможную безопасность во время его пребывания в стране.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Пациент по-прежнему находится в коме.

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