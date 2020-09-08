Страны G7 обратились к России из-за ситуации с Навальным

Страны G7 обратились к России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств G7.

Москву призвали срочно прояснить, кто ответственен за «вызывающее нападение с отравлением» Навального.

В документе отмечается, что по данным Германии, Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Главы МИД семи стран выразили осуждение «подтвержденному отравлению» оппозиционера.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Российские врачи настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

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