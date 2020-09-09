Россия предупредила Германию из-за запроса по Навальному

Если Берлин не ответит на российский запрос по ситуации с Алексеем Навальным, это будет расцениваться как отказ Германии от установления истины произошедшего. Об этом был предупрежден немецкий посол, вызванный в МИД России, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты также заявили Гезе Андреасу фон Гайру, что отказ Берлина передать материалы по Навальному будет воспринят как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для двусторонних отношений и серьезным осложнением международной ситуации.

Как заявили в российском МИД, вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на правительство Германии и его союзников по НАТО и Европейскому союзу.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в публикации на сайте МИД России.

По информации РИА Новости, немецкий посол пробыл в МИД России почти два часа, от комментариев при выходе он отказался.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами по делу госпитализированного Алексея Навального. Он напомнил, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировала на любые напоминания об этом. Россия ждет ответа на запрос о результатах анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы. В Москве не раз заявляли, что ждут официального ответа на запрос российской Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.