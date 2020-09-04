В инциденте с Навальным нашли нестыковки

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел нестыковки в инциденте с Алексеем Навальным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ремесло привел сообщение немецкого издания Spiegel: «Предположительно, Навальный пил из воду из бутылки уже после отравления, потому в ней и нашли следы яда». При этом, по его словам, ни о какой бутылке ранее не говорилось. Пресс-секретарь оппозиционера рассказывала, что тот в день отравления пил только чай, а от воды в самолете отказался, напомнил юрист.

«Вам не кажется, что кто-то уже совсем заврался?» — отметил Ремесло.

Ранее 4 сентября Spiegel сообщил, что врачи в Германии обнаружили следы отравляющего вещества не только в крови, но и на коже и в моче Навального, а также на бутылке, из которой он якобы пил после отравления. По данным издания, бутылку передали родственникам оппозиционера.

2 сентября правительство ФРГ впервые сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин призвал российские власти отреагировать на эти данные. Москва же ждет ответа на запрос в немецкую прокуратуру.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.