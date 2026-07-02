Россиянин ушел на СВО втайне от семьи и был дважды ранен

Минобороны: Боец СВО в свой день рождения выполнял опасную боевую задачу

Радмир Абуталипов из Башкирии в 20 лет ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине втайне от семьи и был дважды ранен. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны.

По словам россиянина, о своем решении матери он сообщил спустя месяц подготовки на полигоне — когда заезжал за ленточку. За время службы мог месяц не выходить на связь с близкими, а затем позвонить и сообщить, что находится в госпитале.

Первое ранение было, когда боец в составе мотогруппы занимался подвозом снабжения и эвакуацией раненых. «Должны были забрать раненого, но так сложилось, что там было много беспилотников. Ждали, когда стемнеет. И в тот момент, когда собирались уезжать, был прилет FPV», — вспомнил Абуталипов, добавив, что тогда получил легкое ранение.

Второе ранение он получил во время ротации на второй линии фронта. «В тот момент, когда [сослуживец] показывал дорогу, товарищ наступил на растяжку, а там стояла гранта. Я в этот момент повернулся, сделал два шага, не успел упасть, и в меня тоже осколки полетели», — рассказал военнослужащий.

Однажды боец в свой день рождения выполнял опасную боевую задачу — ему предстояло перемещение по открытой местности протяженностью 700 метров под атакой дронов для того, чтобы поставлять российским военным боекомплект.

«Да, день рождения, но это никак не останавливает от выполнения задачи. Приказ есть приказ (...) Все время была какая-то удача. Кто-то хорошо за меня молился», — заключил Абуталипов.

Ранее сообщалось, что отец семерых детей из Красноярского края Олег Постнов добился отправки на СВО. Его младшей дочери всего 10 месяцев, а старшему сыну — 13 лет.