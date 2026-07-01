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11:43, 1 июля 2026Россия

Отец семерых детей из российского региона добился отправки на СВО

Отец семерых детей Постнов из Красноярского края добился отправки на СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отец семерых детей из Дудинки Красноярского края Олег Постнов добился отправки на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно KP.RU.

34-летний россиянин признался, что в прошлом буквально штурмовал военкомат в регионе, однако раз за разом получал отказ.

До недавнего времени мужчина работал матросом. Вместе с женой воспитывал семерых детей. У них четверо сыновей и три дочери. Младшей всего 10 месяцев, старшему 13 лет.

Постнов признался, что не отчаялся и обратился в другой регион, чтобы все же оказаться на фронте. Он заключил контракт в Нижнем Новгороде в декабре 2025 года.

«Там решили определить меня в бригаду материально-технического обеспечения в ДНР. Я числюсь водителем, а служу в батальоне связи. Почему так? При отборе посмотрели на мой "багаж", семерых детей», — подчеркнул мужчина.

Ранее сообщалось, что отец семерых детей в возрасте 61 года ушел в зону СВО втайне от семьи.

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