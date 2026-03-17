11:46, 17 марта 2026Россия

Отец семерых детей в 61 год ушел на СВО в тайне от семьи

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отец семерых детей в возрасте 61 года ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) в тайне от семьи. На фронте он трудится поваром, его историю публикует RT.

На СВО военнослужащий с позывным Марсель находится с 2023 года. На данный момент у него заключен восьмой контракт. Хотя попал на фронт он не сразу: несколько раз ему отказывали из-за возраста. У него семеро детей и пятеро внуков, скоро родится шестой. Решение о военной службе он принял, не посоветовавшись с семьей.

«Я никому ничего не сказал. Я просто сел в автобус и уехал. Конечно, был шок большой. Но они потом все поняли. И они очень мной гордятся (...) Здесь я стал лучше, я стал ценить жизнь (...) Сейчас самое то время, когда мы должны помочь родине. Находясь здесь я чувствую, как дети мной гордятся», — отметил Марсель.

Он также рассказал историю, когда не стало одного из бойцов, с которым он был знаком. «Парень из Санкт-Петербурга был, мы с ним много общались, дружили. Я его в дорогу накормил как-то. И знаете, что самое обидное — через два дня его не стало. После этого дал себе слово — в любое время дня и ночи должен накормить бойцов», — заключил Марсель.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Волгоградской области ушел на СВО втайне от семьи. С лета 2025 года солдат перестал выходить на связь, позже выяснилось, что его не стало. У него осталось четверо детей.

