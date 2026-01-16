Реклама

13:45, 16 января 2026Россия

Отец четверых детей ушел на СВО в тайне от семьи и не выжил

Волгоградец с четырьмя детьми ушел на СВО в тайне от семьи и не выжил
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Многодетный отец из Волгоградской области ушел на специальную военную операцию (СВО) в тайне от семьи. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн».

Михаил Васильев ушел на СВО в мае 2025 года. С лета солдат перестал выходить на связь, позже выяснилось, что его не стало.

Мотивацию бойца раскрыла его дочь. «Когда папа уходил, самому маленькому малышу было полгодика. Он не хотел, чтобы враг добрался до нас и чтобы его сыновья туда попали», — рассказала она журналистам.

Прощание с Михаилом Васильевым состоится 17 января, его похоронят с воинскими почестями.

Ранее в зоне СВО не стало отца десятерых детей. Мужчине было 60 лет, до ухода на спецоперацию он жил в Бурятии. Контракт с Минобороны он подписал добровольно.

