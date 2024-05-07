На СВО погиб отец 10 детей

Отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов погиб в ходе спецооперации

Отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила администрация Джидинского района в группе во «ВКонтакте».

Россиянину было 60 лет. В некрологе отметили, что Ринчинов «никогда не стоял в стороне» и отправился в зону боевых действий «по зову сердца».

Бурятские средства массовой информации выяснили, что многодетный отец добровольно подписал контракт с Минобороны.

Ранее сообщалось, что ветерана спецоперации, награжденного за участие в боях за Артемовск, избили в Ростове-на-Дону на почве национальной вражды.

Супруга военного предоставила копии рентгеновских снимков, на которых виден перелом у основания стопы. Кроме того, по ее словам, у мужчины зафиксировали многочисленные ушибы.