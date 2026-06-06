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10:02, 6 июня 2026Экономика

Минтранс захотел сделать флаг России для судов одним из самых конкурентных в мире

Минтранс намерен повысить привлекательность флага России в мире
Мария Винар

Фото: Dusya Kan / Shutterstock / Fotodom  

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил о намерении сделать российский флаг для судов одним из самых конкурентных в мире. Его комментарий приводит РИА Новости.

Никитин вспомнил просьбу президента Владимира Путина о продолжении работы по повышению привлекательности национального торгового флага. Так, Минтранс уже начал готовить соответствующие документы по наращиванию силы морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии.

Кроме того, по его словам, будет поставлена задача занять одно из мест в первой десятке стран по дедвейту. В настоящий момент Россия находится на 19 позиции.

Однако, по словам министра, несмотря на соответствующее место в рейтинге, отечественный флот за последние два года вырос по дедвейту в два раза. «То, что сказал президент, позволит нам делать это быстрее и увязать нашу работу по снятию административных барьеров с работой по, скажем так, с другими ведомствам с точки зрения платежей и так далее», — заключил Никитин.

19 мая сообщалось, что Пекин украсили российскими и китайскими флагами в преддверии визита президента России Владимира Путина.

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