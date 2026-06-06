Лавров: РФ добьется восстановления прав русских на Украине, против которых развязан террор

Москва добьется полного восстановления прав русских и и русскоязычных людей на Украине, против которых развязан террор. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, опубликованного в Telegram-канале дипведомства..

«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — пообещал министр.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления в старне всего русского.

Глава государства также назвал Украину русскоязычной страной. Путин подчеркнул, что так называемые националисты в республике дома чаще всего говорят именно на русском языке.