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09:36, 6 июня 2026Мир

На руке Трампа снова заметили синяк

Daily Beast: Синяк на правой руке Трампа вызвал опасения по поводу его здоровья
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фотография синяка на правой руке президента США Дональда Трампа, сделанная во время его выступления перед журналистами в Висконсине, распространилась в социальных сетях и вызвала опасения по поводу здоровья главы Белого дома. Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на журналиста Аарона Рупара.

«Хотя тыльная сторона ладони обычно имеет измененный цвет, на снимке видно красновато-синеватый и даже более темный оттенок, с выступающими венами и морщинами на кончиках каждого из утолщенных, выпуклых пальцев», — говорится в материале.

Рупар, опубликовавший снимок, предположил, что дело не в аспирине и большом количестве рукопожатий, которыми Белый дом объясняет ситуацию.

Позже Рупар опубликовал еще одну фотографию руки Трампа, сделанную во время его разговора с журналистами на борту самолета Air Force One. На этом снимке рука выглядит сильно опухшей.

Ранее журналисты CNN задались вопросом о здоровье Дональда Трампа из-за синяков на его руках.

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