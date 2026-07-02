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17:56, 2 июля 2026Путешествия

Россияне признались в осознанном избегании соотечественников за границей

Каждый четвертый россиянин избегает соотечественников за границей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российские туристы признались в осознанном избегании соотечественников за границей — оказалось, так поступает каждый четвертый гражданин РФ в путешествиях. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали в онлайн-школе иностранных языков Skyeng.

По результатам опроса, громкая русская речь стала самым узнаваемым признаком россиян за границей, эту характеристику выделили 33 процента участников. Также 27 процентов респондентов признались, что «своих» выдают яркий макияж и наращенные ресницы. 22 процента заявили, что узнают граждан России по пакетам отечественных маркетплейсов, еще 13 процентов ориентируются на привычку носить шлепанцы вне пляжа и, наоборот, надевать для отдыха на берегу каблуки.

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Всего 36 процентов респондентов отметили, что радуются возможности пообщаться на родном языке за границей. Тем временем 19 процентов теряются при столкновении с соотечественниками и не решаются заговорить, еще семь — притворяются, что не знают русский язык.

Ранее россияне рассказали о самых постыдных привычках соотечественников за рубежом. Так, в 34 процентах случаев россиян смущают громкие разговоры и активные беседы на родном языке в общественных местах.

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