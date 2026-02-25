Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:13, 25 февраля 2026Путешествия

Россияне рассказали о самых стыдливых привычках соотечественников за рубежом

37 процентов россиян испытывают стыд за поведение соотечественников за рубежом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Около 37 процентов россиян испытывают стыд за поведение соотечественников на отдыхе за рубежом. О самых неприятных привычках граждан России стало известно аналитикам онлайн-школы иностранных языков Skyeng, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, в 34 процентах случаев россиян смущают громкие разговоры и активные беседы на родном языке в общественных местах. 27 процентов приходится на случаи неуважения к традициям и культуре другой страны, например: прогулка в коротких шортах в центре ОАЭ. 26 процентов россиян считают стыдливым стремление туристов говорить по-русски даже тогда, когда собеседник явно не понимает язык.

Материалы по теме:
Психоз, суицид или просветление. Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?
Психоз, суицид или просветление.Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?
9 марта 2023
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023

«Часто кринжовое поведение за границей связано не с плохими манерами, а с языковым барьером. Когда человек не уверен, что сможет объясниться, он начинает говорить громче, цепляться за родной язык или полностью полагаться на онлайн-переводчик. Базовое владение иностранным языком снижает тревожность и помогает вести себя естественнее», — рассказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Также в список нелепых привычек российских путешественников попали сбор еды со шведского стола «про запас», чрезмерно нарядные образы, например, туфли на высоком каблуке на пляже, и привоз привычной еды в виде гречки, колбасы или тушенки на отдых. При этом 47 процентов респондентов отмечают, что сами чаще всего попадали в странные ситуации из-за ошибок онлайн-переводчиков.

Ранее россияне раскрыли отношение к свиданиям с иностранцами в отпуске. Выяснилось, что чаще всего с гражданами других стран россияне встречаются не ради романтики, а для личностного развития.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ на российское приграничье

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Заявления Зеленского о территориях описали фразой «катастрофический провал»

    ВС России уничтожили взвод ВСУ одним снарядом

    «Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских судей

    Назван мотив заказного убийства крупного российского бизнесмена

    В России вспомнили о подготовке 30 собак к запуску в космос

    Россияне рассказали о самых стыдливых привычках соотечественников за рубежом

    Названы три рабочих профессии с самыми высокими зарплатами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok