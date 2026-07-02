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18:06, 2 июля 2026Экономика

Московских медведей накормили мороженым в жару

Медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару. Об этом гендиректор зоосада Светлана Акулова сообщила в Telegram-канале.

Она уточнила, что это не обычное мороженое из магазина, а настоящий медвежий деликатес. В нем — свежие овощи, сочные фрукты, а также немного клубничного варенья. Также киперы сделали очень любимое медведями лакомство — мороженое с рыбой.

По ее словам, животные оценили угощение и «почувствовали себя чуточку счастливее» в жаркий день. Акулова рассказала, что такие лакомства — не просто развлечение, а важная часть работы. Они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку, так как животным нужно добраться до вкусного.

Четверг, 2 июля, стал самым жарким днем в Москве с начала года. Температура поднялась до плюс 31,5 градуса Цельсия.

Ранее в жару животных Калининградского зоопарка покормили мороженым, а также установили в вольеры души-распылители.

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