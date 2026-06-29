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16:02, 29 июня 2026Экономика

В российском городе животным установили душ

В зоопарке Калининграда животным установили душ из-за аномальной жары
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В зоопарке Калининграда в вольерах у животных установили души-распылители из-за аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Кроме того, животным начали давать мороженое. В зоопарке также сообщили, что животные прятались от жары в воде, питались замороженными фруктами и ягодами, а также укрывались под теневыми навесами.

В воскресенье, 28 июня, метеостанция в городе Мамоново Калининградской области зафиксировала температуру плюс 36,3 градуса, что является максимумом для этого месяца за всю историю наблюдений. Кроме того, в поселке Железнодорожный 28 июня воздух прогрелся до плюс 35,7 градуса, а в городе Пионерский — до плюс 35. В Калининграде максимум за минувшие выходные составил плюс 34,5 градуса.

Волна жары пришла в Калининградскую область из Европы. Там жертвами экстремальных погодных условий стали более 1,3 тысячи человек.

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