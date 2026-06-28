Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 28 июня 2026Мир

Более тысячи человек умерли из-за аномальной жары в Европе

ВОЗ: Из-за аномальной жары за неделю в Европе умерли более 1,3 тысячи человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pierre Teyssot / Globallookpress.com

В Европе из-за аномальной жары за неделю умерли более 1,3 тысячи человек. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он уточнил, что с 21 июня в связи с высокими температурами в европейских странах фиксируются случаи избыточной смертности. От экстремальной жары страдают порядка 150 миллионов человек, а энергетические системы работают на пределе возможностей.

Гебрейесус назвал тепловой стресс «тихим убийцей» и указал, что жилые дома, офисы и школы не рассчитаны на столь высокие температуры.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия. Власти ввели красный уровень погодной опасности.

В Германии температура воздуха достигла 41,3 градуса Цельсия. Для охлаждения города полиция Берлина использовала водометы. Было потрачено около 18 тысяч литров воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу России на СВО

    Путин сообщил об отсутствии договоренностей в Анкоридже

    Путин прокомментировал предложения о встрече с главой режима в Киеве

    Путин заявил о проблемах из-за ударов ВСУ по энергетике

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин высказался об ответных ударах России вглубь Украины

    Путин ответил Киеву на предложение ограничить зону боевых действий

    Путин сообщил о контактах по Украине и новых предложениях

    Путин заявил о желании Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

    Путин обозначил стоящие перед Россией задачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok