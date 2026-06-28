Более тысячи человек умерли из-за аномальной жары в Европе

ВОЗ: Из-за аномальной жары за неделю в Европе умерли более 1,3 тысячи человек

В Европе из-за аномальной жары за неделю умерли более 1,3 тысячи человек. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он уточнил, что с 21 июня в связи с высокими температурами в европейских странах фиксируются случаи избыточной смертности. От экстремальной жары страдают порядка 150 миллионов человек, а энергетические системы работают на пределе возможностей.

Гебрейесус назвал тепловой стресс «тихим убийцей» и указал, что жилые дома, офисы и школы не рассчитаны на столь высокие температуры.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия. Власти ввели красный уровень погодной опасности.

В Германии температура воздуха достигла 41,3 градуса Цельсия. Для охлаждения города полиция Берлина использовала водометы. Было потрачено около 18 тысяч литров воды.

