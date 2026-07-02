Предполагаемый скелет д'Артаньяна породил новые загадки

Экспертиза не смогла подтвердить, что кости из церкви Маастрихта принадлежат д'Артаньяну

Экспертиза предполагаемого скелета д'Артаньяна, проведенная в Нидерландах, породила новые загадки. Как сообщает RTE, специалистам не удалось подтвердить, что останки действительно принадлежат прославленному мушкетеру.

Кости, обнаруженные в марте в церкви Святого Петра и Павла в Маастрихте, вызвали всемирный интерес из-за возможной связи с Шарлем де Бац де Кастельмором — гасконским дворянином, ставшим прообразом героя романа Александра Дюма «Три мушкетера». Исследователи не смогли датировать кости, чтобы определить время погребения, а изотопный анализ показал, что человек при жизни питался рыбой, что более характерно для восточной или южной Европы, а не для Гаскони на юго-западе Франции, где родился д’Артаньян.

Ситуацию осложнил скандал с раскопками. Их без официального разрешения проводил 77-летний археолог Вим Дейкман, который, по мнению мэрии города, не документировал находки должным образом и, вероятно, повредил череп. Археолог также признался, что хранил часть костей в пластиковой коробке и вернул их только после вмешательства полиции.

Из-за этого, как считают эксперты, часть археологического контекста была утрачена безвозвратно. Например, нет точных данных о положении скелета, сопутствующих предметах и особенностях грунта. Власти признали, что эта потеря информации ограничивает возможности для полной интерпретации находки, и теперь ученым придется полагаться на другие методы. Нужны дополнительные исследования, включая изотопный анализ ДНК.

Ранее сообщалось, что Дейкмана арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку костей, которые могут принадлежать легендарному мушкетеру. Он не отправил их обычной почтой, как того требовал муниципалитет Маастрихта, формально владеющий артефактами.