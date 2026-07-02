Сотрудники авиакомпании вызвали полицию из-за желавшей взять на борт гитару пассажирки

Авиакомпания Southwest отказала в посадке на рейс пассажирке с гитарой в аэропорту США

Авиакомпания Southwest Airlines отказала в посадке на рейс пассажирке, желавшей взять на борт гитару, в аэропорту Сакраменто, США. Подробностями истории поделился портал AOL.com.

Музыкант Саманта Хенсон призналась, что последние пять лет всегда летала рейсами этого перевозчика и ни разу не сталкивалась с проблемами из-за взятого в салон в качестве ручной клади инструмента. Однако все изменилось в четверг, 25 июня.

Когда подошла очередь девушки садиться в самолет, сотрудница авиакомпании заявила ей, что она не сможет полететь с гитарой. Для Хенсон это стало неожиданностью, поскольку в правилах перевозчика таких ограничений она не нашла. После недолгого спора представители Southwest вызвали на место полицию.

«Сотрудники офиса шерифа были очень любезны и смущены тем фактом, что они там оказались, — вспоминает Хенсон. — Они выглядели растерянными, увидев, что я просто несу свою сумку с музыкальным инструментом».

Полицейские не стали задерживать пассажирку и выводить ее с территории, так как она не вела себя недисциплинированно. В своем заявлении представители Southwest подтвердили, что музыкальные инструменты на борту разрешены, если для них есть место. Однако зачем потребовалось вызывать стражей правопорядка, они не объяснили.

После этой неприятной ситуации Хенсон стала выступать в защиту музыкантов, которые не могут летать частными самолетами или арендовать гастрольные автобусы. «С этой проблемой артисты сталкиваются уже давно. Я не единственная. Я действительно хочу сотрудничать с Southwest и другими авиакомпаниями, чтобы найти решение», — призналась она.

Девушка добавила, что после инцидента к ней подошел менеджер авиакомпании и извинился. Проведя ночь в аэропорту, она смогла сесть на другой рейс Southwest. Во второй раз у нее не возникло проблем с перевозкой гитары.

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