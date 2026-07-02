Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 2 июля 2026Путешествия

Сотрудники авиакомпании вызвали полицию из-за желавшей взять на борт гитару пассажирки

Авиакомпания Southwest отказала в посадке на рейс пассажирке с гитарой в аэропорту США
Алина Черненко

Фото: metthey / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Southwest Airlines отказала в посадке на рейс пассажирке, желавшей взять на борт гитару, в аэропорту Сакраменто, США. Подробностями истории поделился портал AOL.com.

Музыкант Саманта Хенсон призналась, что последние пять лет всегда летала рейсами этого перевозчика и ни разу не сталкивалась с проблемами из-за взятого в салон в качестве ручной клади инструмента. Однако все изменилось в четверг, 25 июня.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Когда подошла очередь девушки садиться в самолет, сотрудница авиакомпании заявила ей, что она не сможет полететь с гитарой. Для Хенсон это стало неожиданностью, поскольку в правилах перевозчика таких ограничений она не нашла. После недолгого спора представители Southwest вызвали на место полицию.

«Сотрудники офиса шерифа были очень любезны и смущены тем фактом, что они там оказались, — вспоминает Хенсон. — Они выглядели растерянными, увидев, что я просто несу свою сумку с музыкальным инструментом».

Полицейские не стали задерживать пассажирку и выводить ее с территории, так как она не вела себя недисциплинированно. В своем заявлении представители Southwest подтвердили, что музыкальные инструменты на борту разрешены, если для них есть место. Однако зачем потребовалось вызывать стражей правопорядка, они не объяснили.

После этой неприятной ситуации Хенсон стала выступать в защиту музыкантов, которые не могут летать частными самолетами или арендовать гастрольные автобусы. «С этой проблемой артисты сталкиваются уже давно. Я не единственная. Я действительно хочу сотрудничать с Southwest и другими авиакомпаниями, чтобы найти решение», — призналась она.

Девушка добавила, что после инцидента к ней подошел менеджер авиакомпании и извинился. Проведя ночь в аэропорту, она смогла сесть на другой рейс Southwest. Во второй раз у нее не возникло проблем с перевозкой гитары.

Ранее российская авиакомпания отказалась пускать на рейс пассажирку с небольшой картиной. Соотечественница нарисовала ее сама и везла в подарок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

    Звезда ТНТ раскрыл секрет создания шуток

    Курс Зеленского на постоянную эскалацию конфликта объяснили безысходностью

    Раскрыто число найденных в плену на Украине российских бойцов

    Семья виновника ДТП потребовала от матери невыжившего ребенка более миллиона рублей

    В МИД России раскрыли главную проблему с выбором переговорщика от ЕС

    Сыгравшая проклятую девочку в «Звонке» актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет

    В квартире российского поселка холодильник взорвался и проломил стену

    Посла Швеции вызовут в МИД России

    Белорусов призвали воздержаться от поездок в Россию после удара по автобусу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok