Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 20 октября 2025Путешествия

Россиянку отказались пускать на рейс с нарисованной в подарок картиной

Авиакомпания «Азимут» отказалась пускать на рейс пассажирку с картиной
Алина Черненко

Авиакомпания «Азимут» отказалась пускать на рейс пассажирку с небольшой картиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, россиянка проходила предполетный досмотр с чемоданом и картиной размером 40 на 50 сантиметров, которую она нарисовала сама и везла в подарок. Сотрудница перевозчика заявила, что девушка может взять в салон только один предмет.

Затем пассажирке предложили сложить картину пополам и убрать ее в чемодан. Но когда путешественница это сделала, ей сообщили, что с этим чемоданом в самолет ее все равно не пустят.

«Я не могла оставить картину, потому что я ее нарисовала сама в подарок с большими эмоциями. Никакой документ об отказе в посадке на рейс мне тоже не дали», — пожаловалась россиянка.

Попутчики девушки возмутились произошедшим и предложили взять картину в свой багаж, но представительница авиакомпании пригрозила им вызвать охрану. Дополнительную плату за ручную кладь перевозчик также отказался принимать. В итоге пассажирка пропустила транзитный рейс в Стамбул и следующий в Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости