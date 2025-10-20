Россиянку отказались пускать на рейс с нарисованной в подарок картиной

Авиакомпания «Азимут» отказалась пускать на рейс пассажирку с картиной

Авиакомпания «Азимут» отказалась пускать на рейс пассажирку с небольшой картиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, россиянка проходила предполетный досмотр с чемоданом и картиной размером 40 на 50 сантиметров, которую она нарисовала сама и везла в подарок. Сотрудница перевозчика заявила, что девушка может взять в салон только один предмет.

Затем пассажирке предложили сложить картину пополам и убрать ее в чемодан. Но когда путешественница это сделала, ей сообщили, что с этим чемоданом в самолет ее все равно не пустят.

«Я не могла оставить картину, потому что я ее нарисовала сама в подарок с большими эмоциями. Никакой документ об отказе в посадке на рейс мне тоже не дали», — пожаловалась россиянка.

Попутчики девушки возмутились произошедшим и предложили взять картину в свой багаж, но представительница авиакомпании пригрозила им вызвать охрану. Дополнительную плату за ручную кладь перевозчик также отказался принимать. В итоге пассажирка пропустила транзитный рейс в Стамбул и следующий в Европу.

